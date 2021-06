Prefeitura de Maricá comemora número de doações de sangue em evento

Ação realizada no último sábado (12) da doação de sangue foi considerada um sucesso pela Prefeitura de Maricá. A iniciativa foi feita em parceria com o o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) e reuniu dezenas de pessoas no CEM Joana Benedicta Rangel (Centro).

Médica Responsável pela coleta de sangue no Hemorio, Márcia Ben Senor contou que nas coletas externas o objetivo é sempre 120 cadastros para alcançar de 80 a 100 bolsas de sangue.

“Diminuiu muito o número de pessoas que vão ao Hemorio doar por causa do deslocamento e pelo medo da pandemia, mas a necessidade de sangue sempre aumenta. A gente abastece todos os hospitais públicos do Rio de Janeiro”, explicou.

Coordenador de Humanização da Rede de Urgência e Emergência do município, Jessé Paz revelou que tem acompanhado pelas redes sociais muitos pedidos específicos e pontuais de pessoas para doar sangue em prol de causas e doenças.

“E esse mês especificamente é o mês que a gente celebra a doação de sangue, então para mim é muito gratificante saber que quando a gente dá um instrumento de altruísmo e de amor, a população corresponde”, frisou.

Morador da Mumbuca, Luciano Almeida, 53 anos, falou que o ato faz bem para todos. “Doar sangue é bom não só para salvar outras vidas. Faz bem para a gente também”, avaliou.

O vice-prefeito Diego Zeidan também compareceu para ajudar na ação. Ele explicou a importância da prefeitura apoiar esse tipo de iniciativa.

“Doar sangue salva vidas. Essa é a primeira vez que eu estou doando. E assim como eu, muita gente têm dificuldade de doar por ter que ir ao Rio. Aí, muitas vezes o Hemorio fica com o estoque baixo. Então, a prefeitura trazer essa campanha para Maricá é muito importante porque quanto mais a gente doar, mais sangue tem disponível. O banco de sangue serve para todos. Só quem já sofreu um acidente, ou teve algum familiar que sofreu, sabe a importância da gente ter o estoque de sangue cheio para ser usado em cirurgias e salvar vidas de fato”, concluiu.