Prefeitura de Maricá abre 1.150 vagas para cursos de qualificação

A Prefeitura de Maricá divulgou que a partir de segunda -feira (14) começam as inscrições para 10 cursos gratuitos de qualificação, direcionados para jovens maiores de 18 anos. Além disso, segundo o município, cerca de 30% das 1.150 vagas são reservadas aos beneficiários de programas sociais da cidade, e para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Operador de Computador, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Instalador Hidráulico Residencial e Mecânico de Motocicletas, entre outros. Com duração de três meses, os cursos iniciam a partir do dia 7 de março, e as cargas horárias variam de 160 a 280 horas/aulas. De acordo com a Prefeitura de Maricá, as inscrições podem ser feitas por pessoas de todos os níveis de escolaridade, a partir do ensino fundamental I completo.

Para se inscrever em alguns dos cursos ofertados pelo poder local, basta acessar o site www.qualificamarica.com.br e preencher o formulário. A Prefeitura também vai disponibilizar polos do Programa Municipal de Qualificação Profissional para auxiliar os interessados. Agentes da prefeitura vão estar atendendo de segunda a sexta-feira, das 9 horas até às 18 horas no seguintes lugares: Centro, Condado, Inoã e Itaipuaçu. A seleção será feita por meio de sorteio, que acontece no dia 21/02, e a disputa será limitada a uma vaga por pessoa. O selecionado precisa apresentar documentos de identificação civil, CPF, NIS (Número de Inscrição Social), além dos comprovantes de vacinação da Covid-19, escolaridade, residência e telefone.

O Secretário de Trabalho de Maricá, Adilson Pires, destacou a importância do projeto, que terá as aulas ministradas nos polos mencionados anteriormente: Centro, Condado, Inoã e Itaipuaçu.

“O projeto Qualifica Maricá irá cumprir o papel importante de capacitar os moradores da nossa cidade para o mercado de trabalho” – afirmou.

Endereços dos polos de qualificação profissional

– Centro: Rua Barão de Inoã, 500

– Condado: Rodovia Amaral Peixoto, Km 27,5

– Inoã: Rua do Mamoeiro, lote 12, quadra 02

– Itaipuaçu: Avenida Carlos Mariguella, 160

Cronograma

Inscrições: 14/02 a 20/02

Sorteio: 21/02

Divulgação e lista de nomes dos sorteados: 21/02 a 23/02

Vagas remanescentes: 24/02

Período de matrícula: 02/03 a 04/03

Início das aulas: 07/03