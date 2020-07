Prefeitura de Itaboraí ignora prazo e não entrega obra em unidade de saúde

Apesar da exigência do Ministério Público da entrega da ala Covid- 19 do Hospital Municipal São Judas Tadeu, em Rio Várzea, até ontem a unidade ainda não foi entregue pela Prefeitura de Itaboraí. No último dia 10 de julho a obra recebeu a visita de um representante do Ministério Público e foi estipulado pelo órgão o prazo de dez dias úteis para a entrega da construção. O prazo venceu na sexta-feira, 24. A ala terá 30 leitos, sendo 15 para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e os demais pertencerão a enfermaria e a obra completa do hospital tem prazo de entrega para dezembro deste ano, de acordo com o ministério público.

“Está há muito tempo essa pandemia e enche o (hispital) Leal Júnior de pacientes. O teste demora, lá na parte de cima da cidade é longe. A gente estava tão animado com o anúncio da retomada das atividades aqui do São Judas e essa demora nos traz desânimo”, lamentou Élida de Azevedo, de 40 anos, moradora do bairro Rio Várzea.

Para os cidadãos com familiares dentro do grupo de risco, a preocupação com a entrega da obra é ainda maior.

“Lá em casa todo mundo está no grupo de risco. Eu sou diabética, a minha filha tem bronquite. A gente evita de sair de casa, a menos que seja necessário. Sem uma rede maior de apoio dentro da área da saúde aqui na cidade, tudo fica ainda mais complicado. Se as aulas presenciais voltassem agora, por exemplo, nessas condições eu não deixaria os meus filhos irem”, enfatizou a dona de casa Maria de Jesus Santos, de 41 anos, também moradora do bairro.

Através de nota, O Ministério Público informou que será realizada uma reunião na próxima terça-feira, 28 de julho, com o objetivo de se chegar a uma solução extrajudicial para o impasse.

“Caso a ala Covid não seja entregue dentro do prazo, há a possibilidade de ser estabelecida uma multa. Se persistir o descumprimento do prazo, a Prefeitura pode responder legalmente pelo crime relativo a este descumprimento. Assim que estiver pronta esta ala receberá pacientes transferidos do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior liberando assim o Leal Júnior para retornar às suas atividades naturais. Após a inauguração desta ala, quem estiver com os sintomas da Covid deverá ir até as unidades de saúde da cidade, como o Leal Júnior, e caso for confirmado através de exames o diagnóstico de Covid, o paciente será encaminhado para o São Judas Tadeu. Aqui estão 37 respiradores, sendo 12 municipais, cinco fornecidos pelo Estado e 20 adquiridos pela prefeitura recentemente”, informou na ocasião da visita no dia 10 de julho o promotor de justiça Paulo Sally, lotado na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana II.

Procurada pela equipe de reportagem, a Prefeitura de Itaboraí não se manifestou.

PARCERIA

O Hospital Municipal São Judas Tadeu é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Itaboraí e o Governo do Estado. O valor estimado da obra é de R$ 11,620,104. O seu prazo de entrega havia sido estabelecido para o final de maio, o que não ocorreu. A unidade será destinada ao tratamento de vítimas da Covid- 19 e posteriormente será um reforço amplo na rede de saúde da cidade atuando no atendimento à demais enfermidades e socorros.

Os recursos usados na obra são o resultado de um amplo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado, após o ajuizamento da Ação Civil Pública, entre os réus Petrobras, Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e do Estado do Rio, no valor total de R$ 814 milhões. Homologado em 13 de agosto do ano passado, o acordo destinou R$ 8 milhões para Itaboraí, como compensação por impactos socioambientais gerados pela implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) na região.

Destes R$ 8 milhões, já foram liberados R$ 4,1 milhões para a desapropriação do hospital, que será administrado pela prefeitura. A desapropriação faz parte do decreto municipal n°30, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de combate a Covid-19. A reforma do local, com as devidas adequações sanitárias e ambientais, bem como a compra dos equipamentos são por conta do Governo do Estado, que transfere os recursos para a Prefeitura.