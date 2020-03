Prefeitura de Itaboraí abre unidade exclusiva para atendimento ao coronavírus

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde inaugurou uma unidade exclusiva para atender pessoas com síndromes gripais e possíveis casos do novo coronavírus (Covid-19). O local, transformado temporariamente e que terá 13 leitos com respiradores disponíveis, foi a Policlínica de Especialidades Médicas Prefeito Francisco Nunes da Silva, em Nancilândia, anexo ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior.

O prefeito de Itaboraí, Dr. Sadinoel Souza fez um alerta para população ao anunciar a abertura dessa porta de entrada para síndromes gripais e o Covid-19. “Hoje estamos abrindo uma porta exclusiva para o combate ao coronavírus na nossa cidade. Para você que não está acreditando na seriedade desse momento, quero dizer que estamos nos preparando, mas espero que a gente não precisa usar esses leitos. É o momento de continuarmos a quarentena e respeitando as orientações médicas. E quero também parabenizar a Saúde de Itaboraí, todo corpo médico e técnico”, declarou o chefe do Executivo.





Os pacientes serão classificados de acordo com o nível, sendo de 1 a 3. No nível 1, será certificado se o mesmo necessita de isolamento residencial e demais orientações. Nos níveis 2 e 3, são para pacientes com desconfortos ou depressão respiratórias. Eles serão encaminhados para outra porta de entrada, e se necessário serão entubados, para colocação de monitorização cardíaca e prótese ventilatória.