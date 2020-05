Prefeitura de Cabo Frio instala Centro de Triagem para pacientes de Covid-19

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde, vai inaugurar amanhã o Centro de Triagem para pacientes suspeitos do novo coronavírus (Covid-19). A montagem está sendo feita ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle. O objetivo é atender pacientes com sintomas como coriza, febre e tosse com mais agilidade e sem entrada no ambiente hospitalar, destinado ao atendimento aos casos graves da doença, evitando o contágio.

Segundo a Secretaria de Saúde, a estrutura de 10 por 20 metros, em formato de tenda para garantir a circulação de ar, terá dois consultórios de apoio e acomodações para pacientes com distanciamento de dois metros entre eles, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde. O local contará com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de auxiliares de serviços gerais que manterão o ambiente higienizado durante os atendimentos.

O custo mensal, proveniente de repasses da Secretaria Estadual de Saúde para implantação de centros em todos os municípios, será de R$55 mil. A duração prevista é de 90 dias, podendo ser prorrogada, caso seja necessário. A Prefeitura também estuda a implantação de cabines de desinfecção no local.

“Essa estrutura vai oferecer à população segurança durante o diagnóstico, evitando aglomerações no interior da unidade de saúde. Temos uma equipe médica que vai se revezar nos atendimentos, garantindo agilidade e eficiência. Estamos trabalhando muito e vamos vencer esse momento, garantindo o atendimento e cuidado aos cabo-frienses”, comentou o prefeito Dr. Adriano Moreno (DEM).