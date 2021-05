Prefeitura de Cabo Frio desmente fake news sobre UPA com variante indiana

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle, em Cabo Frio foi lacrada na madrugada do último sábado (29) e começou a circular na cidade o boato de que o motivo seria um paciente diagnosticado com a nova variante indiana da COvid-19. A prefeitura desmentiu a fake news e explicou que a unidade foi fechada, mas porque um dos pacientes estava internado na unidade possuía a bactéria Acinetobacter. O procedimento de lacrar o local é padrão nesses casos.

Acinetobacter corresponde a um gênero de bactérias frequentemente associadas a infecções relacionadas ao ambiente de saúde, as IRAS, sendo o principal representante desse gênero o Acinetobacter baumannii, que além de estar relacionado com infecções em ambiente hospitalar também apresenta resistência à maioria dos antibióticos utilizados, tornando o tratamento difícil.

Segundo a prefeitura, o paciente com a bactéria ficou internado na UPA durante 10 dias. Após isso, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, onde segue em tratamento. A unidade de saúde, no entanto, precisou ser lacrada e desinfetada por causa da bactéria, mas voltou ao seu funcionamento normal ainda no sábado (29).