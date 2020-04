Prefeitura de Cabo Frio confirma morte de moradora de Arraial do Cabo por coronavírus

Um idosa de 82 anos morreu devido ao coronavírus no município de Cabo Frio. A mulher era moradora de Arraial do Cabo e estava internada em um hospital particular da cidade desde o dia 13 de março. O caso, que foi confirmado por ambas as prefeituras, ainda não consta na lista de óbitos da Secretaria de Estado de Saúde.

A Prefeitura de Arraial do Cabo informou que a confirmação foi dada por meio de um laudo de um exame feito no Laboratório Central Noel Nutels, no Rio de Janeiro.

De acordo com o município, a idosa fez uma viagem ao Rio de Janeiro para visitar uma pessoa que havia chegado da Europa.

A Prefeitura reforçou que o contágio não se deu por contaminação comunitária.

“A família da idosa segue com isolamento domiciliar conforme orientação do Ministério da Saúde e nenhum deles apresentou agravamento decorrente da doença”, informou. Até a tarde de ontem o Hospital Geral de Arraial do Cabo não recebeu pacientes que tiveram resultados positivos de coronavírus.

Apesar da paciente ter morrido no Hospital Santa Izabel de Cabo Frio, o caso será contabilizado pela cidade de Arraial do Cabo, que é onde a idosa morava.

O município destacou ainda que todas as medidas adotadas pela Prefeitura até o momento devem ser seguidas à risca até o prazo final. O comércio na cidade está fechado e apenas os serviços essenciais estão em funcionamento, seguindo as orientações de higiene das autoridades de saúde.

Em nota, a Prefeitura de Arraial do Cabo, disse que vai seguir com o serviço de higienização em alguns pontos da cidade, como a Avenida Getúlio Vargas, o Hospital, pontos de ônibus e o prédio da prefeitura. Através de um pulverizador, foi jogado água clorada nos locais citados. Na quarta-feira (01), o serviço continuará, dessa vez com a colaboração da Prolagos, que vai ceder um caminhão pipa. Orlas das praias serão os próximos locais a receberem a higienização.

“Arraial do Cabo segue com rigor com a prevenção da doença, todas as recomendações do Governo do Estado foram acatadas. As praias estão fechados e a entrada da cidade permanece liberada somente para moradores, trabalhadores e prestadores de serviço no município. Todas as medidas continuarão, pensando no bem-estar e saúde da população”, disse no texto a Prefeitura.