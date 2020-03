Prefeitura dá inicio as obras de drenagem e pavimentação de Serra Grande e Maravista

A Prefeitura de Niterói inicia nos próximos dias o trabalho de drenagem e pavimentação das ruas dos bairros Serra Grande e Maravista, na Região Oceânica. Neste sábado (29), o prefeito Rodrigo Neves assinou a ordem de início das obras. No total, nas duas localidades serão contemplados 26 quilômetros e 68 ruas.

“Essas obras vão beneficiar milhares de pessoas que há décadas sofrem com enchentes e lama. Serão 68 ruas contempladas e fico muito feliz por estar tirando do papel mais uma obra importante para a região. Esse é mais um resultado do trabalho sério para continuar os avanços em Niterói. Mais uma grande conquista da Região Oceânica de Niterói”, comemorou o prefeito.

Rodrigo Neves enfatizou ainda que, com os investimentos em drenagem e pavimentação realizados na cidade, está sendo possível levar mais qualidade de vida para a região, além de valorizar o patrimônio dos cidadãos com a qualificação dos bairros.

“Em um curto período e apesar da crise mais geral, realizamos os maiores investimentos em drenagem, macrodrenagem e infraestrutura da história da Região Oceânica”, destaca o prefeito. “Reurbanizamos centenas de ruas em bairros como Cafubá, Fazendinha, Camboinhas, Piratininga, Boa Vista, Jacaré, Bairro Peixoto e Santo Antônio. São projetos que transformaram positivamente os bairros, construindo uma nova Região Oceânica. Após superarmos vários obstáculos e burocracias, vamos iniciar o projeto Bairro Melhor no Maravista e Serra Grande. Mais uma conquista importante para Região Oceânica. Niterói está seguindo em frente”, disse Neves.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Axel Grael, disse que as obras também vão melhorar a qualidade de vida dos moradores.

‘No início da gestão do prefeito Rodrigo Neves todas as ruas da Região Oceânica eram sem drenagem e pavimentação adequada. Desde então, nós buscamos recursos e parcerias necessárias para essas obras de drenagem e pavimentação em todos os bairro da Região Oceânica. Isso traz melhor qualidade de vida e tranquilidade para todos os moradores da região”, disse o secretário.

As intervenções no Serra Grande e Maravista integram o pacote de obras de drenagem e pavimentação para a Região Oceânica, que foi anunciado pela Prefeitura de Niterói em 2019, e inclui, ainda, o Engenho do Mato, Santo Antônio e Maralegre. São mais de 200 ruas que receberão intervenções de drenagem, pavimentação e urbanização. Os projetos serão executados com recursos do Município e da Cooperação Andina de Fomento (CAF).

Investimentos – Desde 2013, o Município já investiu mais de R$ 350 milhões em obras de drenagem, macrodrenagem e pavimentação. Após décadas sem receber investimentos, a Região Oceânica é uma das áreas que vivem uma nova realidade, com a realização de obras importantes.

Foram drenados e pavimentados o Cafubá, a Fazendinha, o Bairro Peixoto, o Boa Vista, e parte de Piratininga, Camboinhas, Maravista e Maralegre. São mais de 150 ruas com obras executadas. Também foram entregues as obras da Avenida Professora Romanda Gonçalves, no Engenho do Mato, e a macrodrenagem de Itaipu e Piratininga, entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Avenida Almirante Tamandaré.Também participaram da solenidade de ordem de início de obra os secretários municipais Vicente Temperini (Obras), Giovanna Victer (Fazenda), Dayse Monassa (Conservação), Carlos Boechat (Administrador Regional da Região Oceânica), vereadores e líderes comunitários, entre outros.