Prefeitura dá início a construção do hospital de campanha em Rio Bonito

Depois de uma morte confirmada pelo coronavírus no município de Rio Bonito, a Prefeitura iniciou a montagem do Hospital de Campanha que está sendo erguido ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Praça Cruzeiro, para o enfrentamento da doença. No espaço, que terá cerca de 400 metros quadrados, serão construídos vinte novos leitos, consultórios, sala de triagem, banheiros, além de refeitório e dormitórios para que os profissionais de saúde possam fazer o atendimento dos pacientes.

Além disso, devem ser construídos outros dez leitos no Hospital Regional Darcy Vargas, no Centro. O hospital de campanha faz parte da estratégia da secretaria municipal de Saúde para conter o avanço do número de casos de coronavírus na cidade, que tem a expectativa de um pico de doentes com o novo vírus em meados de abril.

A ameaça tem levado vários órgãos públicos a criarem com rapidez novos leitos de UTI, para atender os casos graves de pacientes diagnosticados com a doença. Segundo o boletim divulgado pela secretaria de saúde, o município tem um total de 29 casos suspeito da doença, sendo dois casos já confirmados e um óbito. Outras 13 pessoas estão aguardando o resultado.

Em nota, a prefeitura de Rio Bonito explicou que paciente que veio a óbito era portadora de doença crônica e começou a apresentar sintomas no dia 8 do mês corrente, e foi internada no Hospital Regional Darcy Vargas dois dias após, com insuficiência respiratória e parada cardíaca. Imediatamente ao perceber os sintomas, a equipe da unidade isolou a paciente.