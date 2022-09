Prefeitura convoca aprovados da Guarda Municipal

LEGENDA: Em março de 2020, a Prefeitura convocou 80 novos guardas, aprovados

Foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial de Niterói, que acompanha esta edição de A TRIBUNA, o decreto da Prefeitura convocando os candidatos que foram aprovados no concurso de 2019 da Guarda Municipal da cidade.

De acordo com o decreto, passam a valer “os atos de nomeação e a posse (…), desde a publicação do resultado final do certame, até a presente data”.

A publicação do prefeito Axel Grael fixa, ainda, o prazo final de validade do concurso público para o dia 20 de junho de 2023.

Em março de 2020, a Prefeitura convocou 80 novos guardas, aprovados. Com a convocação, a guarda passou a contar com 714 agentes. A administração dobrou o efetivo, de 2013 para cá.

Espera

Os candidatos que foram aprovados em cadastro de reserva no concurso de 2019 vinham reivindicando a convocação ao então prefeito Rodrigo Neves.

À ocasião, o grupo, de cerca de 160 candidatos, criou a campanha #1000GuardasNit, e vinham realizando reuniões por videoconferência para debater questões relativas à convocação.

O concurso da Guarda Municipal ofereceu 142 vagas para provimento imediato e oportunidades em cadastro de reserva.