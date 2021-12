Prefeitura conclui recapeamento na Visconde de Itaúna

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através do programa “Asfalta São Gonçalo”, finalizou na terça-feira (21) o recapeamento da Rua Visconde de Itaúna, no Gradim.

O restante da via, que é uma importante ligação entre a BR-101 e o Centro de São Gonçalo, já havia sido recapeada, mas o trecho em questão, entre os números 2576 e 2951, que representa cerca de 600 metros, recebeu uma revisão no sistema de drenagem antes de receber o novo asfalto.

Além do término do recapeamento, a via também recebeu, a pintura da sinalização horizontal. O trabalho foi realizado pela Secretaria de Transportes e o trecho que foi recapeado pela manhã já consta no cronograma da pasta para pintura em breve.

O objetivo é que o programa de pavimentação seja realizado em 54 vias da cidade, numa parceria com o DER. As obras começaram em abril, beneficiando vias de grande importância, como a Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco (antiga Avenida Edson), Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), Rua Salvatori, Rua Minas Gerais e a Rua Abílio José de Mattos. Atualmente, a outra frente de obras do programa está no bairro da Trindade.