Prefeitura começa a demolir praça em Icaraí

Equipes da Prefeitura de Niterói começaram, na manhã desta segunda-feira (21) a demolir mais uma parte da laje do canal da Avenida Almirante Ary Parreiras, em Icaraí. No domingo (20) parte do espaço, onde fica uma praça, cedeu. Enquanto a Prefeitura diz que o incidente já era esperado, moradores contestam a afirmação.

O local já estava interditado, desde o Carnaval, devido aos riscos estruturais. A Prefeitura afirma que a queda da laje e a demolição já estavam previstas para a estrutura do espaço ser reforçada e remodelada. No entanto, pessoas que moram na região estão temerosas em relação ao estado do solo.

Elide Santana, que é do lar, mora ao lado da praça e afirmou que, sempre quando um ônibus passa, ela sente o chão tremer. “Caminho todo dia aqui. Não sabia que estava desse jeito. Isso por baixo deve estar enferrujado. Os ônibus passam e o chão trepida”, afirmou a moradora, que costuma passear com seu cão Xodó pelo lugar.

Moradora da região, Elide diz temer incidentes – Foto: Vítor d’Avila

Embora Secretaria Municipal de Conservação (Seconser) afirme que a queda era prevista, testemunhas dizem que, no momento que o piso cedeu, não havia nenhuma equipe do órgão no local. Um morador da região, que não quis se identificar, relatou que o incidente aconteceu no começo da manhã, por volta das 8h.

“Preocupação dá. Não só com a praça, mas com a rua também. Na hora que caiu não tinha ninguém mexendo. Por volta das 8h já tinha cedido. Sorte que já tinham interditado, porque foi um barulho enorme”, afirmou a testemunha.

O que diz o Município

Em nota, a “Secretaria de Conservação e Serviços Públicos informou que, na manhã deste domingo (20), equipes realizaram uma vistoria na área onde houve a demolição induzida de parte da laje do canal da Avenida Ary Parreiras, em Icaraí. Esta queda da laje era prevista pela Seconser, que vinha trabalhando na retirada deste trecho da cobertura do canal há duas semanas. A partir desta segunda-feira, terá início o trabalho de retirada da laje do leito do rio, de forma fragmentada, para facilitar o transporte.

Laje cedeu na manhã de domingo – Foto: Enviada pelo leitor

A Seconser reforça que o trecho já havia sido interditado há três semanas para obras no local, acompanhadas por técnicos da Secretaria Municipal de Defesa Civil e da empresa especializada para recuperação estrutural.

A medida está sendo necessária para reduzir a concentração de gases no local, com maior visibilidade na área interna do canal para a inspeção por robô. Atuando de maneira preventiva, a Seconser já havia colocado duas vigas metálicas nos extremos desta área para dar segurança ao serviço de demolição da laje e para que a retirada não abalasse o restante da estrutura da área.”