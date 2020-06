Prefeitura anuncia reabertura dos shoppings em Niterói

O prefeito de Niterói Rodrigo Neves anunciou nesta segunda-feira, dia 29, na live diária, que vai autorizar a reabertura dos shoppings e centro comerciais da cidade a partir da próxima quarta-feira, dia 1 de julho.

A abertura será gradual. os estabelecimentos funcionarão entre 12h e 20h. Porém, somente 50% da capacidade pode ser ocupada.

Entre as medidas de precaução estão a medição de temperatura de cada cliente, tapetes sanitários nas entradas e totens com álcool em gel.

As lojas podem ter, no máximo, 50% de ocupação em seu interior. As praças de alimentação poderão abrir apenas para delivery.