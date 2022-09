Prefeitura anuncia obras de requalificação e macrodrenagem na orla de Charitas

Nos próximos dias, a Prefeitura de Niterói lançará um edital de licitação para contratar a empresa responsável por executar obras de macrodrenagem na orla de Charitas. De acordo com a municipalidade, além de receber essa benfeitoria, o local será requalificado. A administração já deu o aval para a elaboração do projeto básico de reurbanização.

Executada na Rua Joaquim Peixoto – no trecho próximo à garagem subterrânea – e na Avenida Prefeito Sylvio Picanço, a obra de macrodrenagem terá uma extensão de 389,5 metros. Ainda de acordo com a Prefeitura, no objetivo de executar uma drenagem eficiente, galerias de concreto armado, de até 2,5m x 1,2m, e tubos de PVC rígidos também serão utilizados. O destino das águas pluviais será o canal próximo à Praça do Rádio Amador. O edital a ser publicado – no valor de R$ 6.638.855,30 – prevê prazo de cinco meses para execução, após o início da obra.

A Prefeitura destacou que a ação é relevante, por haver um ponto crítico de inundação em Charitas. Segundo a administração, o projeto já está definido e a contratação para execução das obras virá nos próximos dias.

Requalificação da orla

Vencedor do concurso público nacional, que escolheu a melhor proposta de requalificação urbanística da orla de Charitas, o escritório do arquiteto e urbanista Índio da Costa será responsável pelo projeto básico. O certame foi promovido pelo Município e organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio de Janeiro (IAB-RJ).

Dentre as benfeitorias do projeto básico de requalificação da orla de Charitas, constam novo paisagismo; ciclovia segregada; quiosques padronizados; novo mobiliário urbano; nova iluminação pública; novas estações de ônibus; revitalização da Praça do Rádio Amador; novos canteiros; área de lazer; novo calçadão da praia; e novo calçadão junto aos prédios.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a requalificação da obra da orla de Charitas proporcionará mais uma centralidade turística, de lazer e de convívio para a população niteroiense. Isso se deve ao fato de que o projeto vai redesenhar aquele trecho da obra que, de acordo com fontes da administração, “está abaixo do seu potencial”.

Utilizado para montar a árvore de Natal – que já virou marca de Niterói, nos últimos anos -, a Secretaria Municipal de Urbanismo destaca que o projeto prevê a remodelação da Praça do Rádio Amador como um espaço multiuso.