Prefeitura antecipa recadastramento para ambulantes que atuam nas praias

Já começou o recadastramento obrigatório para “pessoas físicas detentoras de autorização municipal para o exercício de comércio ambulante nas praias do município de Cabo Frio”. Neste ano, por conta da pandemia, o cadastramento também será realizado na modalidade on-line. Para se cadastrar, a pessoa deve acessar o site da prefeitura, preencher as informações e anexar os documentos.

“Basta a pessoa acessar o site da Prefeitura, preencher o formulário de cadastro e anexar os documentos requeridos. Todas as informações vão para o nosso banco de dados e serão analisadas. As licenças serão vinculadas ao CPF da pessoa e só poderá haver dois CPFs por residência. Além disso, a prioridade na concessão da licença é para moradores de Cabo Frio. Essa é uma exigência do próprio prefeito”, afirma Tita Calvet.

Segundo a secretária adjunta de Licenciamento e Fiscalização, Anne Kellen Apicelo, a Prefeitura vai disponibilizar também dois pontos de atendimento presencial: no 1º distrito, será na Rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, Braga, até o dia 31 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, conforme o segmento da atividade. Em Tamoios, será no Shopping Unapark, na Avenida Independência, 5.588, Bloco B, Sala 03, Unamar, do dia 1º ao dia 7 julho, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

“O recadastramento online é uma forma de agilizar o processo de concessão e renovação da licença para os ambulantes. Com essa modalidade, esperamos também evitar aglomeração de pessoas, por conta da pandemia. Por isso solicitamos que as pessoas se cadastrem no site”, finaliza Anne Kellen.