Prefeitura de Maricá antecipa primeiros 3.584 pagamentos do Programa de Amparo ao Trabalhador

Os primeiros 3.584 beneficiados pelo Programa de Amparo ao Trabalhador já começaram a receber o primeiro dos três pagamentos previstos no auxílio nesta sexta-feira (17/04). O valor é de R$ 1.045, ou um salário mínimo, convertido em Mumbucas e a Prefeitura, com a medida, está antecipando o início do crédito, cuja previsão seria para o início de maio, como mais uma forma de reduzir os impactos econômicos provocados pelas medidas de prevenção e combate à expansão do coronavírus na cidade. O lote de pagamentos foi definido a partir dos critérios estabelecidos pelo próprio programa. Os créditos serão feitos ao longo do dia.

De acordo com a lei 2.920, que criou o PAT, a concessão do benefício terá como critérios a idade do candidato (os mais idosos terão prioridade), o fato de a pessoa ser portadora de doença crônica ou imunosupressão, o número de dependentes na família e, por fim, a ordem em que foram protocolados os requerimentos.

Ainda segundo a lei, a Prefeitura prevê a concessão de 12 mil benefícios, e não será concedido mais de um benefício para o mesmo núcleo familiar. Também é proibida a concessão do benefício a quem possua vínculo empregatício de qualquer natureza ou esteja recebendo seguro-desemprego do governo federal.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a Prefeitura criou uma página provisória do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) no Facebook (www.facebook.com/ProgramaPAT ). Na página será possível encontrar respostas para as principais dúvidas identificadas, além de falar diretamente com atendentes, via messenger.