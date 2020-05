Prefeitura amplia número de leitos do Hospital Luiz Palmier

O secretário de Saúde de São Gonçalo, Jefferson Antunes, determinou a abertura de mais uma enfermaria, com seis leitos, no Hospital Municipal Luiz Palmier (HLP), no bairro do Zé Garoto, que há duas semanas virou referência no tratamento a pacientes infectados pelo Coronavírus. A decisão foi tomada após a entrada de mais pessoas com sintomas do Covid-19 no pronto socorro Central, nas UPAs e nos recém criados Centros de Triagem, que precisavam ser internadas.

A equipe médica e de enfermagem cuida hoje de 12 pacientes internados nas enfermarias e de outros nove no CTI. O Hospital Luiz Palmier está totalmente equipado e conta com 100 leitos, sendo 40 deles de tratamento intensivo. Estes leitos contam com respiradores e monitores com oxímetros e termômetros.

Para auxiliar no diagnóstico da Covid-19, um novo equipamento de tomografia foi adquirido e está sendo utilizado exclusivamente para os atendimentos aos pacientes que dão entrada no Hospital Luiz Palmier. A análise dos resultados da tomografia computadorizada identifica a evolução do Coronavírus nos pulmões.

“Estamos trabalhando para garantir um atendimento mais rápido, eficaz e humanizado aos pacientes com alguma síndrome gripal. Todos recebem atendimento especializado em nossos principais postos, fazem os exames laboratoriais e de imagem necessários e são encaminhados para o isolamento social ou internação. Nosso objetivo principal é salvar vidas. A população pode nos ajudar, e muito, ficando em casa”, garantiu o secretário durante abertura dos novos leitos no HLP.

Jefferson Antunes ressaltou ainda que assim que chegar a marca de 70% dos leitos ocupados, a Secretaria de Saúde irá abrir uma segunda unidade municipal que também será referência em internação: o Hospital Franciscano, em Lagoinha. A medida faz parte do estado de emergência decretado pelo prefeito José Luiz Nanci.

O secretário de Saúde também percorreu o almoxarifado central do Complexo Hospital Luiz Palmier para verificar a chegada dos equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas, máscaras, óculos, avental descartável e protetor facial fornecidos para os funcionários que trabalham nas unidade de atendimento de referência. “Temos que zelar também por todos os nossos funcionários que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus. Aproveito para agradecer o empenho e dedicação de todos eles. São guerreiros”.