Prefeitura amplia agendamento para os 11 pontos de vacinação contra a Covid em Niterói

Os niteroienses que desejarem agendar a vacinação contra a Covid através do aplicativo Colab poderão buscar a imunização em até 11 pontos de imunização a partir desta semana. Nesta quinta-feira (1º) o agendamento estará disponível no drive-thru do Campus Gragoatá da UFF e nas Policlínicas de Itaipu, na Região Oceânica, e do Barreto, na Zona Norte. Já na sexta (2) será a vez do Clube Central e da Policlínica do Fonseca. O serviço já está disponível para o Campo de São Bento, em Icaraí, Colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha, e nas policlínicas do Vital Brazil, São Lourenço, Engenhoca e Piratininga.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, destaca que o aplicativo é um método mais prático que permite marcar data e horário da primeira e da segunda dose. Por ele é possível obter comprovação digital da imunização.

“Como previsto, estamos ampliando o agendamento para todos os pontos de vacinação. Tivemos bons resultados com o uso do aplicativo, pois evita aglomerações, facilita e agiliza o andamento da imunização”, destacou o secretário.

O serviço, que teve início no dia 31 de maio, já foi usado por mais de 10 mil pessoas. Para realizar o agendamento da vacina basta baixar o aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. É necessário estar dentro do público alvo e da idade para receber a imunização, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.

No local de vacinação escolhido é preciso apresentar um documento com foto, CPF e o comprovante de residência. Além desses documentos, pessoas com comorbidade, gestantes e lactantes precisam levar o laudo médico e puérperas precisam apresentar a certidão de nascimento do bebê.

Para a segunda dose, a marcação também deve ser realizada pela ferramenta. Também é possível agendar pelo site da Prefeitura de Niterói (www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina).

Quem precisar remarcar a data e horário da vacinação, caso não consiga comparecer no dia agendado, deve mandar um e-mail para contato@colab.re.