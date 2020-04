Prefeitura de Maricá abre o segundo polo de atendimento para Covid-19

A Prefeitura de Maricá abre nesta segunda-feira (13), às 8h, o segundo polo de atendimento exclusivo para o novo coronavírus (Covid-19). A nova estrutura foi construída nas ruas 8 e 9, nas esquinas de ambas com a Rua 34, em Itaipuaçu.

Os polos de atendimento – um já existente no Esporte Clube Maricá, no Centro, e outro sendo construído na Rua Capitão José de Oliveira, em Ponta Negra, com previsão de entrega para a próxima semana – funcionam todos os dias, das 08h às 20h, e contam com equipes de médicos, enfermeiros e pessoal de apoio que receberam treinamento específico para lidar com pessoas que apresentem sintomas de Covid-19.

Já na chegada ao polo, cada paciente será submetido a um protocolo de classificação de risco, que avaliará o quadro clínico e a necessidade, ou não, de internação hospitalar.

Os pacientes serão separados até em salas de espera diferentes, evitando o chamado cruzamento de fluxos, que aumenta o risco de contágio. Assim, se uma pessoa tem febre, ficará num espaço com outros que apresentem esse sintoma; se tem febre e tosse, já vai para outra área – cada uma assistida por um médico diferente.



Com a abertura dos polos de atendimento, a Prefeitura reforça a orientação de que a população deve procurar essas unidades para o primeiro atendimento. Se houver necessidade, os polos encaminham a pessoa para o hospital Conde Modesto Leal.