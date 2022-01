Prefeitura abre agendamento online para testes de Covid-19

A Prefeitura de Maricá abriu agendamento online para testes de Covid-19 nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Maricá. A testagem nesses locais é indicada para pessoas com sintomas leves no início da doença, entre três e sete dias, e serão realizadas de acordo com a capacidade diária de cada unidade. Devido à alta demanda, a Secretaria de Saúde de Maricá vai reabrir nesta sexta-feira (21), excepcionalmente às 9h30, o polo exclusivo para atendimento de casos suspeitos da doença no bairro Itaipuaçu. A tenda funcionará todos os dias das 8h às 20h.

Quem testar positivo para Covid-19 precisa fazer o isolamento por sete dias a partir do primeiro dia de sintomas, desde que não tenha tido febre nas últimas 24h sem uso de antitérmicos.

Para marcar o exame, os interessados devem acessar o link bit.ly/testecovidmarica, inserir nome completo, CPF, data de nascimento e e-mail. O paciente deverá informar os sintomas e escolher a sua unidade de Saúde da Família de referência para a testagem (mais próximo da sua residência) e o horário de atendimento no período da manhã (a partir das 9h) ou tarde (a partir das 14h).

No fim do agendamento, o sistema emitirá um protocolo, que deverá ser anotado pelo paciente, que também poderá fotografar a tela. No dia agendado, será necessário apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência. A marcação é pessoal e intransferível.