Prefeito veta projeto de lei que isenta pagamento de juros e multa do IPTU

O prefeito Rodrigo Neves (PDT) vetou o Projeto de Lei 159/2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Gallo (Cidadania), que isenta os contribuintes de pagarem juros e multa do IPTU no período da pandemia. Agora, a matéria retorna à Câmara dos Vereadores para a apreciação do veto. Gallo explicou que o projeto não traz prejuízos aos cofres públicos.

“Compreendo que a Prefeitura está fazendo um esforço enorme para reerguer a economia, mas é bom que fique claro que o projeto não retira recursos do orçamento. Não há perda de receita. A maioria da população pagou em cota única, com 8% de desconto e houve aumento. Lembrando que 30% do orçamento podem ser flexibilizados, ou seja, o governo pode jogar onde quiser. Não vejo nada demais em isentar os contribuintes de pagar juros e multa neste momento difícil de pandemia”, disse.

Segundo o parlamentar, a maioria das pessoas que pagam o imposto predial de forma parcelada é composta por idosos, grupo de risco para o novo coronavírus.

“Essa parcela da população, que é de 35% a 40%, sabe dos riscos que é se deslocar pelas ruas em meio a uma pandemia. Essas pessoas não querem sair de casa. E têm dificuldade para pagar através da Internet”, afirmou.

Gallo tentará, ainda esta semana, encontrar-se com o prefeito Rodrigo Neves para discutir sobre o veto do projeto de lei.

“A Câmara não pode legislar sobre assuntos financeiros. Porém, o projeto é autorizativo. Quero conversar com o Rodrigo para não criar uma crise na relação entre o Executivo e o Legislativo. Não quero que essa união seja arranhada. Por isso, pedi para o presidente (da Câmara) Paulo Bagueira (PPS) colocar em pauta a apreciação do veto somente na sema que vem”, declarou Gallo.

Já o vereador Renatinho (PSOL) considerou uma falta de consciência de Rodrigo Neves vetar o projeto.

“Considero um absurdo esse veto e lutarei pelo veto na Câmara. Amanhã (hoje), discursarei a favor da matéria. É um projeto humanitário e o prefeito está cometendo um erro. Niterói tem o segundo IPTU mais caro do Brasil, perdendo só para Santos (SP)”, disse Renatinho.

O prefeito Rodrigo Neves foi procurado através de sua assessoria de imprensa, mas não retornou os contatos da reportagem até o fechamento desta edição.