Prefeito recebe a família Sirkis no Parque Orla Piratininga

O Parque Orla Piratininga (POP) Afredo Sirkis recebeu esse nome em homenagem ao ambientalista, político, jornalista e escritor, de 69 anos, que morreu em julho do ano passado após sofrer um acidente de carro na Baixada Fluminense. O prefeito Axel Grael, visitou o espaço acompanhado do filho Guilherme e a viúva de Sirkis, a escritora e empresária Ana Borelli.

O Parque em construção vai contemplar a recomposição vegetal da orla da Lagoa, abrangendo uma área de mais de 150 mil metros quadrados e a implantação de cerca de 10 quilômetros de sistema cicloviário ao longo de toda a orla, além de espaços para lazer e esporte.

“Sempre admirei a capacidade do Alfredo Sirkis na leitura e interpretação do cenário político e a sua estreita conexão com o que havia de vanguarda nas políticas para a sustentabilidade no mundo”, afirmou o prefeito. “Esta é uma obra que vem buscar aquilo que a gente sempre lutou, que é a recuperação das lagoas. Vamos permitir que as pessoas desfrutem de uma das paisagens mais bonitas da cidade, com uma lagoa em franco processo de recuperação.

Guilherme Syrkis, que também é um militante das causas ambientais, trabalhando no tema das mudanças climáticas, agradeceu ao prefeito a homenagem para o seu pai.

“O prefeito Axel Grael é um amigo de muitos anos, grande parceiro do meu pai. A gente vive um dos momentos mais difíceis da nossa história, meu pai morreu há 10 meses e ainda estamos de luto. É um momento muito triste das nossas vidas e essa homenagem é uma honra e um conforto enorme nos nossos corações. Vemos aqui uma política de trabalho, que pensa na população local. Essa obra teve a participação popular, com a conversa com a comunidade do entorno. E isso é o mais importante, fazer política pensando nas pessoas”, disse.

A previsão é que todo o trabalho de implantação do POP esteja concluído em setembro de 2022. No momento, está sendo finalizado o canteiro de obras para a segunda etapa de intervenções, que inclui toda a parte de urbanização da área, com pavimentação e drenagem, praças e ciclovias. Enquanto isso, a primeira etapa, que contempla a infraestrutura verde e revegetação, segue avançando.