Prefeito libera uso de máscaras em Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael anunciou no início da noite desta sexta-feira que o uso de máscaras não é mais obrigatório na cidade em locais abertos. A iniciativa faz parte da terceira fase do programa Novo Normal. De acordo com Axel, a medida foi tomada levando em conta o número de vacinados com mais de 12 anos, da dose de reforço entre idosos, pessoas imunocomprometidas e profissionais de saúde e oferta de vacinação completa da população da Região Metropolitana II.

Além disso o uso das máscaras continua sendo obrigatório em alguns lugares. O funcionamento de casas noturnas, pubs e boates, com até 100% da capacidade de público, mediante comprovação de esquema vacinal completo; permitida a realização de grandes eventos com até 100% da capacidade de público, mediante comprovação do esquema vacinal completo; mantidas as orientações de medidas de proteção à vida, tais como, higienização das mãos e ventilação de ambientes foi liberado.

Para que a retomada do uso das máscaras não aconteça, será fundamental que não haja tendência de um novo pico de casos.

Em setembro de 2020, o decreto do Programa Novo Normal Niterói foi publicado. O conjunto de regras orientou a cidade nos últimos meses de pandemia de Covid-19. Como critério principal, foi levado em conta a porcentagem da população com esquema vacinal completo ao longo dos meses e a análise das experiências de países que já colocaram em prática a retomada das atividades. Dividido em três fases, o plano passou pelo crivo do comitê científico da cidade e incluiu uma lista de ações a ser tomada até janeiro deste ano, como: exigência de passaporte vacinal, reabertura das praias sem restrição de horários e o uso facultativo de máscara em determinadas situações. As medidas podem ser revistas a qualquer momento, dependendo da evolução da pandemia e das variantes, como a Delta – o plano, mantém o uso da máscara e higienização das mãos obrigatórios pelo menos até janeiro de 2022, já que a Região Metropolitana ainda não estará totalmente imunizada.

Decreto flexibiliza uso de máscaras no Estado

Um decreto publicado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 5 de março, facultou aos municípios a flexibilização do uso de máscara em lugares fechados. Em função da alta cobertura vacinal e de haver municípios com baixo risco para a doença e outros ainda saindo da quarta onda da Covid-19 provocada pela variante Ômicron, cabendo aos gestores municipais a decisão de liberar ou não o uso do equipamento de proteção individual.