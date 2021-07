Prefeito garante réveillon e carnaval no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou hoje (29) o plano gradual de flexibilização das medidas de restrição na cidade. Serão 3 etapas, de 2 de setembro até 15 de novembro com uma série de eventos. O plano de liberação inclui a programação de réveillon e carnaval em 2022.

A primeira etapa começa no dia 2 de setembro com a reabertura de estádios e boates com 50% do público, depende de 77% dos cariocas já terem recebido a primeira dose da vacina contra a Covid e 45%, a segunda dose.

“Se houver necessidade, se o secretário de Saúde chegar para mim um dia e falar que não dá porque aumentou ou chegou uma nova variante, imediatamente a gente interrompe qualquer processo de abertura e pode impor novas medidas restritivas (…) Tudo indica, nesse momento, os dados, internações, óbitos, que a gente vive um momento melhor. Não é um momento ideal ainda, por isso as restrições continuam e a abertura é gradual”, disse.

Sobre o revéillon, Paes disse que será o “maior da história da cidade” e que o carnaval, se tudo caminhar como o previsto, será realizado. “Já estamos quase fechando os detalhes do apoio e do patrocínio que a prefeitura fará para as escolas de samba. Há uma cláusula que diz: ‘Olha, caso não aconteça, na data programada, as escolas terão a obrigação de fazer numa data programada pela prefeitura’. Mas nós estamos programando diante dos dados – aí, desculpe, são os epidemiologistas que podem nos dizer – que a gente vai ter, sim, réveillon e carnaval.”

Pré requisito para redução de restrições:

Cenário epidemiológico favorável

Continuidade da chegada de vacinas

Manutenção da vacinação dos cariocas

Alta cobertura vacinal completa acima de 60 anos

PLANO GRADUAL DE FLEXIBILIZAÇÃO

2 de setembro:

Liberação de eventos em ambientes abertos;

Estádios: 50% do público com vacinação completa;

Boates, casas de shows e festas em áreas fechadas: 50% do público também vacinados com 1ª e segunda dose.

17 de outubro:

Estádios: 100% do público com vacinação completa;

Boates, casas de shows e festas em áreas fechadas: 100% do público com vacinação completa.

Os eventos terão checagem de situação vacinal das pessoas, com o aplicativo Connect SUS, do Ministério da Saúde, segundo o secretário de Saúde, Daniel Soranz. Quem não tiver sido vacinado, será barrado.

15 de novembro:

Uso de máscara obrigatório só no transporte público e em unidades de saúde;

livre circulação, sem restrição de capacidade e distanciamento.

