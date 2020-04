PREFEITO EXPLICA O PLANO DE REDUÇÃO DE ACESSOS À NITERÓI

O decreto da prefeitura de Niterói restringindo a circulação de pessoas de outros municípios e que causou grande controvérsia na cidade, foi mais uma vez explicado pelo prefeito.

Segundo Neves, o decreto é na verdade, um plano de restrição de transporte intermunicipal de passageiros em Niterói. Serão montadas oito barreiras para fiscalizar ônibus intermunicipais, vans e táxis. O objetivo é reduzir em 30% a circulação de ônibus no terminal João Goulart e com isso diminuir a circulação de pessoas de outros municípios em Niterói. Estudo feito pela secretaria de urbanismo, mostrou que a circulação de moradores da cidade está em 25% do normal, enquanto que de pessoas de outros municípios está em torno de 45 %. Esta medida entrará em vigor no próximo sábado. O prefeito explicou ainda que táxis de outros municípios não poderão entrar na cidade do período de 4 a 18 de abril. Só entrarão na cidade, se dentro do veículo houver niteroiense com comprovante de residência.