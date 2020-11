Prefeito eleito de Niterói está com Covid-19

Axel Grael (PDT), prefeito eleito de Niterói, anunciou na tarde desta quarta-feira (25) em sua rede social que testou positivo para Covid-19. Ele informou na publicação que está assintomático e passa bem.

De acordo com Axel o exame foi realizado de forma preventiva, assim como em outros políticos da cidade que também testaram positivo. A secretaria de Fazenda, Giovanna Victer, e a secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, também estão coma doença. Além do atual prefeito Rodrigo Neves (PDT), que comunicou em sua rede social no último sábado (21) que está em isolamento domiciliar após testar positivo.

Depois da eleição no domingo (15) muitas personalidades políticas que comemoraram a vitória juntos, testaram positivo em sequencia. Entre elas está o prefeito reeleito, Fabiano Horta (PT), o recém eleito vice-prefeito Diego Zeidan (PT), e o ex-prefeito Washington Quaquá, pai do Diego.