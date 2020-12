Prefeito eleito de Itaboraí Marcelo Delaroli é diplomado pelo TRE-RJ

Em cerimônia realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE), o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), o vice-prefeito e vereadores eleitos no município foram diplomados na sede da Justiça Eleitoral da cidade. Além de Marcelo Delaroli (PL) e Lourival Casula (PT), foram diplomados 11 vereadores.

Marcelo Delaroli recebeu o diploma das mãos da juíza da 104ª Zona Eleitoral, Rosana Albuquerque França; o juiz da 3ª Vara Cível, Rubens Sá; juiz da Vara de Família, Almir Carvalho; e da juíza da Vara Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar, Juliana Cardoso. A magistrada falou sobre a importância do evento e ressaltou o momento histórico em que o país vive. “As pessoas clamam por uma sociedade e um país mais justo para todos. Devemos nos fagulhar de esperança por isso. O sistema democrático ocorre devido ao poder de seu povo e todos nós devemos debater a ética que deve ser um exercício coletivo para se refletir”, disse a juíza.

O novo prefeito homenageou o vereador eleito Marcão da Saúde que está internado com Covid-19. “Vamos trabalhar juntos com o Legislativo e aproveito para colocar a prefeitura de Itaboraí à disposição. Estou com o sentimento de muito orgulho e gratidão por ser o prefeito eleito por Itaboraí. Estou com mais disposição para trabalhar por nossa cidade e junto com a população pela transformação”, afirmou durante a cerimônia.

O vice-prefeito eleito Lourival Casula, por sua vez disse: “A diplomação é um reconhecimento de Itaboraí. Estou muito feliz e quero agradecer não só aos mais de 42.025 mil eleitores que confiaram em nós, mas a todos os itaboraienses e, deixar os nossos compromissos, que tenho certeza é o mesmo compromisso do Marcelo Delaroli, de trabalhar para melhorar cada vez mais a qualidade de vida de todos”.

A diplomação dos vereadores eleitos e reeleitos para a Legislatura de 2017-2020 teve início com o vereador mais votado Elber Correa (Republicanos), Paulo Ney (Patriota), Rogério Filgueiras (PP), Orlando Pit (PSD), César Moreira (PSC), Alexandre Fonseca do Coqueiro (Patriota), Ramon Vieira (PP), Dr. Matheus Borges (PSD), Marquinho Orelha (PL) e Marcos Alves (PL). Por motivo de doença, o único que não esteve presente foi o vereador Marcão da Saúde (Pros).