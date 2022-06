Prefeito e vice fazem ‘transmissão de cargo’ inusitada no Rio

Uma cena inusitada chamou a atenção dos passageiros do Aeroporto Tom Jobim, na noite desta quarta-feira (29). O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), ao voltar de viagem pela Europa, onde esteve visitando Portugal e aproveitou para assistir o ‘Rock in Rio Lisboa’ com o dono do evento, Rubem Medina. Paes estava acompanhado do presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado (PSD), e também esteve na Inglaterra no evento ‘Brazil Forum UK!’.

Ao desembarcar no Galeão, encontrou o seu vice e novo secretário municipal do Meio Ambiente da Cidade Maravilhosa, Nilton Caldeira, que estava embarcando para Costa do Marfim para participar do ‘COP das cidades’, evento de conservação das florestas e biodiversidades.

O cargo é transferido automaticamente, mas o voo de Eduardo atrasou e fez com que de forma inusitada se encontrassem, onde bateram um bom papo e se abraçaram.





Mas, não houve conversa sobre a disputa eleitoral deste ano. O governador que é do partido de Nilton, já escolheu seu vice, Washington Reis do MDB. Paes, ainda insiste na candidatura de Felipe Santa Cruz (PSD), que não sobe nas pesquisas, é aguardar para ver.