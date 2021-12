Prefeito do Rio vai rever o novo decreto sobre o passaporte de vacina

Poucas horas após assinar um decreto que ampliava a abrangência do “passaporte da vacina”, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse que houve exagero e vai rever a exigência do pedido comprovante vacinal para entrar em táxis — o que também seria estendido a carros de aplicativo — e shoppings da cidade.

O decreto aumentou a lista de estabelecimentos em que é exigida a comprovação da imunização contra a Covid-19, sendo necessária a apresentação do certificado para acessar shoppings, ir a áreas internas ou com cobertura de restaurantes e bares, se hospedar em hotéis e utilizar serviços de transporte individual.

O prefeito acha que “tem umas áreas que foi um exagero, como o táxi e shopping. Não acho necessidade disso e, por isso, vamos recuar o pedido para táxi e shopping amanhã. Eu não tinha detalhes de todas as áreas e quando eu vi táxi e shopping decidi tirar. Temos que fazer algo cumprível. A gente não pode exigir o que não vai ser cumprido. O que temos é cumprível — acrescentou.

