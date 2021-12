Prefeito do Rio garante desfiles das escolas de samba em 2022

Vai ter desfile de escolas de samba no carnaval do Rio em 2022. Em uma publicação na internet, Eduardo Paes disse que a festa na passarela do samba só não vai acontecer se houver uma guinada completa em todas as regras sanitárias existentes e no quadro epidemiológico de Covid-19 da cidade.

Ele acrescentou que já está discutindo com a Liga Independente das Escolas de Samba as regras que serão apresentadas ao comitê científico da cidade. Ele comparou o evento à realização de jogos de futebol em estádios, com a necessidade de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. O passaporte também deve ser cobrado para quem for assistir aos desfiles.

Sobre o Carnaval de rua o prefeito disse que requer uma análise mais detalhada, já que não há como controlar o acesso de pessoas nos blocos.

Paes destacou que é importante acabar com as especulações acerca da festa, já que o carnaval na Marquês de Sapucaí exige uma preparação com antecedência, inclusive com repasse de recursos públicos às escolas de samba.