Prefeito do Rio confirma fogos no réveillon

Fogos na praia de Copacabana e em mais 10 pontos do Rio. Sim, vai haver fogos no réveillon conforme confirmou o prefeito Eduardo Paes, que estava ao lado do governador Cláudio Castro, na tarde desta quinta-feira (9).

Vão ser 10 pontos de queima de fogos, entre eles Copacabana, mas o governo vai ser duro no combate as aglomerações.

– ônibus fretados não vão poder entrar no Rio a partir das 19 horas do dia 30.

– não haverá reforço na linha dos ônibus regulares ou a criação de pontos especiais como em outros anos. O metrô também não irá funcionar 24 horas na noite da virada.

– o estacionamento será proibido em toda a orla de Copacabana desde o dia 30.

– Haverá restrições de acesso ao bairro com bloqueio de acesso de carros partir das 19h do dia 31 de dezembro, sendo permitido moradores e hóspedes ingressarem no bairro até às 22h.

Estava prevista a queima de fogos em somente três locais da cidade, mas para evitar o deslocamento de pessoas para Copacabana foram acrescentados mais sete pontos.

Em Copacabana serão 16 minutos de fogos em 10 balsas por toda a orla, com 25 torres de música com contagem regressiva.

O prefeito disse que “a população estará segura em toda a cidade do Rio. Estamos embasados no comitê científico. Essas pessoas, que são muito mais especializadas do que eu, disseram que poderia realizar a festa.”

Paes espera bastante gente, mas não como antes.

– Imagino que tenha muita gente na praia, mas não vejo problema disso. Desde o início do ano mantivemos as praias abertas por orientação do comitê científico. Tomara que tenha muita gente, não vejo problema nenhum, desde que não tenha aquelas aglomerações com show.