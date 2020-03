Prefeito diz que cidade terá mais casos de COVID-19 nas próximas horas

O prefeito Rodrigo disse em reunião hoje com o secretariado, que a secretaria estadual de saúde do estado deve confirmar mais casos de coronavírus na cidade nas próximas horas.

Por conta disso, determinou o fechamento do MAC, Campo de São Bento, Horto do Fonseca, Parque da Cidade, entre outros pelos próximos 20 dias. Além disso determinou que funcionários municipais com mais de 60 anos trabalhem em casa. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas nas ruas da cidade.

O prefeito faz um apelo para que a poulação colabore e evite a circulação nas ruas da cidade.

O município vai implantar novos leitos de terapia intensiva, contratar mais ambulâncias com UTI para o SAMU e se necessário, irá contratar com o setor hospitalar privado mais leitos de UTI, para atender os casos graves.