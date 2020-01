Prefeito de Niterói define o nome do seu candidato

Após meses de expectativas, o nome escolhido pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT) a concorrer a sua sucessão nas eleições municipais deste ano, será o do engenheiro e atual secretário de planejamento Axel Grael, atualmente no PV. A decisão foi sacramentada em reunião com Bagueira, na casa do próprio prefeito na semana passada.

Rodrigo havia anunciado no ano passado que estudava os nomes de Giovanna Victer, atual secretária de fazenda de Niterói, do deputado federal Chico D ‘Angelo (PDT), do deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), do ex deputado estadual e secretário de governo Comte Bittencourt (Cidadania), do deputado estadual Paulo Bagueira (SDD), além do próprio Axel, que deverá sair do PV e se filiar ao PDT, partido do atual prefeito Rodrigo Neves, já que o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, não abre mão de ter um candidato do próprio partido a prefeito da cidade.

Paulo Bagueira (SDD) será o candidato a vice prefeito na chapa.

Foram muitos meses de especulação e expectativa no meio político da cidade, para saber qual nome o atual prefeito colocaria suas fichas na disputa da eleição municipal deste ano, para Rodrigo, o Axel transita muito bem na zona Sul enquanto Bagueira, tem sua base política na Zona Norte da cidade.

Bagueira era o favorito dos vereadores da base de sustentação do prefeito, mas após várias pesquisas e consultas a correlegionários, o prefeito optou por Axel Grael, que tem um perfil de gestor e ambientalista, enquanto Paulo Bagueira, tem o perfil político e de grande articulador partidário. Características que se completam na visão de Rodrigo Neves.

Fala-se que a chapa já conta com o apoio dos seguintes partidos: PDT, SDD, PT, PV, PP, PL, PSC e DEM além da grande maioria dos vereadores e do Governador do Estado Wilson Witzel, que é do PSC, e pode levar Bagueira para o seu partido.

QUEM É AXEL GRAEL:

Quando se ouve o nome Grael, as primeiras palavras que nos vem à mente são mar e medalhas. Irmão dos medalhistas olímpicos Torben e Lars, e tio da também campeã Martine, Axel Grael decidiu navegar nas raias da gestão pública. Nascido em São Paulo, SP, tem 60 anos é engenheiro ambiental, velejador e militante do meio-ambiente. Já foi presidente da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema) e propôs a criação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Filiado ao Partido Verde, em 28 de outubro de 2012 foi eleito vice-prefeito da cidade de Niterói, ao lado de Rodrigo Neves e atualmente é secretário municipal de planejamento da cidade.

OS OUTROS PRÉ CANDIDATOS:

Para a eleição deste ano, já existem outros pré-candidatos, como Felipe Peixoto (PSD), Flávio Serafini (P-SOL), Bruno Lessa (PSDB), Juliana Benício (NOVO), Carlos Jordy ( Aliança ) e Adroaldo Peixoto (sem partido)