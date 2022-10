Prefeito de SG volta atrás e tenta justificar xingamento a Niterói e Maricá

Após a repercussão negativa da fala em que chama as cidades de Niterói e Maricá de “bando de filha da p…”, o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), tentou se justificar. Em pronunciamento divulgado em suas redes sociais, o mandatário gonçalense disse que se referia aos governantes das cidades e não à população.

“Na minha fala sobre os royalties me referi aos governantes das cidades de Niterói e Maricá e não à população. Esses grupos políticos, que dominam essas cidades há anos, vêm prejudicando São Gonçalo levando recursos que são nossos por direito. Direito esse já reconhecido pela Justiça”, disse.

Políticos de ambas as cidades se manifestaram contra a fala, entre eles o ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá (PT), que chamou Nelson de imbecil. O prefeito de São Gonçalo classificou a fala do petista como ridícula e o acusou de estar tentando jogar a população de Niterói e Maricá contra ele.

“É ridículo esse posicionamento do político de Maricá. Até porque, ele sabe que estou certo. Não seria mais fácil eles assumirem logo que estão querendo impedir que São Gonçalo receba o que é seu por direito? E não adianta querer jogar a população de Niterói e Maricá contra mim. Todos sabem que tenho muito carinho, amigos e parentes por lá”, complementou.

‘Bando de filha da p…’

A frase de Capitão Nelson foi proferida na manhã da última terça-feira (18), durante comício do presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), em São Gonçalo. Ao lado de Bolsonaro, Nelson comentava a disputa travada entre as cidades por recursos dos royalties do petróleo.

“Eles são um bando de filha da p… que estão brincando com São Gonçalo. Presidente, o Município de Maricá recebia, por mês, R$ 250 milhões em royalties do petróleo e tem 200 mil habitantes. São Gonçalo tem 1,2 milhão de habitantes e nós não recebíamos nada. Ingressei na Justiça e aonde tiver de ir eu irei”, bradou o prefeito.

Repercussão

A fala repercutiu negativamente entre políticos das duas cidades. Quaquá disse gostar do povo de São Gonçalo, que, diferentemente de Nelson e Bolsonaro, “não é mal educado, como o prefeito e esse presidente energúmeno”. Referindo-se aos royalties, Quaquá disse que, como deputado federal, proporá um “fundo metropolitano”.

Washington Quaquá – Foto: Arquivo

“Na questão dos royalties, vocês fizeram um contrato, dando 20% para um escritório de advocacia. Isso é vagabundagem e malandragem. Vamos construir, sim, um organismo metropolitano, para poder colocar recursos para São Gonçalo. Não é com escritoriozinho de advocacia malandro, que vamos resolver os problemas de São Gonçalo, mas, sim, com inteligência, discussão e diálogo”, disse.

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), manifestou-se por meio de suas redes sociais. Ele lamentou o fato de bolsonaristas ofenderem e não terem “qualquer respeito ao povo de Niterói e de Maricá”.

Axel Grael – Foto: Arquivo

“Não vamos tolerar que o desequilíbrio emocional de alguns afete a boa relação histórica entre a população de cidades-irmãs como Niterói, São Gonçalo e Maricá”, disse Grael, que continuou, destacando valores democráticos da sociedade brasileira: “vamos em frente, na defesa da democracia e na construção de um País mais unido, justo e republicano”, finalizou Grael.