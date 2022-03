Prefeito de SG veta destombamento do Clube Tamoio

O Projeto de Lei que prevê o destombamento do Clube Tamoio, em São Gonçalo, foi vetado pelo prefeito Capitão Nelson (PL). A propsota havia sido aprovada pela Câmara Municipal no último dia 23 de fevereiro, contudo, na quarta-feira (2), a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou tombamento em âmbito estadual.

Em ofício emitido na última quinta-feira (3), Nelson comunicou ao vereador Lecinho (MDB), presidente da Câmara, o veto ao PL 028/2022, de autoria do vereador Cacau (Cidadania). Em sua justificativa, o prefeito afirma que o Tamoio é “patrimônio público e cultural do povo gonçalense”.

“Trata-se de incontroverso movimento empreendido pelo Poder Legislativo, que no uso de suas atribuições legais, legislou por duas vezes sobre o tema ora em questão. Nota-se que a primeira iniciativa, convertida na Lei nº 704/2017 elevou o Tamoio ao justo patamar de patrimônio público e cultural do povo gonçalense”, afirma o prefeito.

Além disso, Nelson afirma que o projeto “subtrai da sociedade gonçalense a existência de um bem tombado. Dessa forma, o Projeto de Lei retornará à Casa Legislativa Municipal que poderá ou não derrubar o veto do prefeito. A decisão ainda não possui data para acontecer. Cabe ressaltar que o tombamento pelo Estado ainda cabe sanção do governador Cláudio Castro (PL).

Destombamento e tombamento

Em votação realizada na noite de 23 de fevereiro na Câmara Municipal de São Gonçalo, foi aprovado o projeto de lei do vereador Cacau (Cidadania), que autoriza o destombamento das edificações da antiga sede do Clube Tamoio. O projeto requer o destombamento para que seja construído um supermercado no local. Apesar dos argumentos apresentados por parte da Câmara contra o destombamento, como a falta de realização de uma audiência pública para ouvir a população, e a destruição de algo que é parte da história de São Gonçalo, por 14 votos a 8 os vereadores aprovaram o destombamento do clube centenário.

Uma semana depois, o projeto de lei que estabelece o tombamento social, cultural e histórico do Clube Tamoio, em São Gonçalo foi aprovado na Sessão realizada na tarde da última quarta-feira na Alerj. Dos 39 deputados que votaram, 22 foram favoráveis ao projeto e 15 contrários, dois deputados abstiveram ao voto. O projeto foi encaminhado para o governador que tem 15 dias para sancionar ou vetar a proposta.