Prefeito de São Gonçalo é condenado pelo Tribunal Regional Federal por má gestão

O prefeito de São Gonçalo, o médico José Luiz Nanci (Cidadania), foi condenado, em segunda instância, por desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região (TRF2) por “improbidade na má gestão de repasses federais para conter epidemias”.

De acordo com a sentença, a má destinação de recursos “agravou a epidemia de dengue em São Gonçalo no Verão de 2002”. Na época, José Luiz Nanci era presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e secretário de Saúde do município, na administração do prefeito Henry Charles. Na época, o município entrou em estado de calamidade pública. com cerca de 10 mil casos da doença.

Atualmente, São Gonçalo registrou 560 mortes por coronavírus e 7.393 infectados, conforme boletim da Secretaria Estadual de Saúde, segundo dados de quarta-feira (22). A denúncia por improbidade contra José Luiz Nanci partiu do Ministério Público Federal (MPF), que além dele e do então prefeito Henry Charles, incluiu na ação outro ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Luiz Antônio Martins, hoje deputado estadual, que já havia sido preso em 2018 pela Polícia Federal, na Operação Furna de Onça.