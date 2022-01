Prefeito de Rio Bonito quer dar prioridade total ao turismo rural

Recentemente, Leandro Netto, mais conhecido como Leandro Peixe (Republicanos), completou um ano à frente da Prefeitura de Rio Bonito. Nesta semana, ele recebeu a equipe de reportagem de A TRIBUNA em seu gabinete e fez um balanço de seus primeiros 365 dias no governo e projetou o ano de 2022.

Entre seus principais projetos ainda está tornar o turismo uma das principais vocações da cidade. Ele reitera que não tem a pretensão de concorrer com a Região dos Lagos, por isso quer implantar na cidade uma identidade de turismo rural. Enquanto isso ainda está sendo implantado, Rio Bonito continua tendo na agricultura e pecuária sua maior vocação.

“Estamos querendo buscar uma identidade. Temos uma parceria com o Sebrae, que está nos orientando. Queremos colocar Rio Bonito com uma vocação de turismo rural. Temos que ser diferenciados. Sempre fomos uma cidade voltada à agricultura e pecuária. Os hotéis ficam cheios quando fazemos leilões. Ano passado foi um ano de estruturação. Neste ano, vamos começar a montar a equipe para começar a colocar Rio Bonito no eixo do turismo”, disse.

No começo de janeiro, a cidade foi severamente impactada por fortes chuvas. Para reduzir os efeitos colaterais das tempestades que são comuns nesta época do ano, o prefeito frisou que está colocando em prática um complexo plano de drenagem do solo e desassoreamento de rios. Também será intensificada a fiscalização a construções irregulares. Contudo, a falta de fiscais é um empecilho. Peixe afirmou que está buscando articular uma alteração na legislação municipal para poder realizar concurso. Atualmente, a cidade conta com quatro fiscais. O chefe do executivo avalia precisar de pelo menos dez.

“Nossa cidade é muito afetada pelas chuvas de verão. Fizemos o plano de contingência. Temos também o plano de drenagem. Trouxe o limpa-rios, por meio de uma parceria com o Governo do Estado, para fazer o desassoreamento dos rios, além de estudos sobre áreas de risco e construções irregulares. Para ter um concurso para fiscal é muito complicado. Estamos tentando readequar essa lei”, explicou.

Economia e segurança

Em sua primeira entrevista concedida ao jornal A TRIBUNA como prefeito da cidade, em janeiro de 2021, Leandro Peixe afirmou ter assumido a cidade com um rombo de aproximadamente R$ 50 milhões. Ele afirmou que, ao longo de seu primeiro ano de governo, conseguiu pagar as dívidas e fazer caixa para investimentos. As verbas provenientes da privatização da Cedae também foram cruciais.

“Rio Bonito tinha fama de mau pagador e nós conseguimos reverter essa situação. A gente tem feito esse ajuste. Quitamos toda a nossa dívida e o município tem dinheiro em caixa. Tivemos a venda da Cedae que nos salvou muito, um dinheiro que veio em boa hora. Hoje temos, mais ou menos, cerca de R$ 40 milhões em caixa, porque o dinheiro da Cedae vem de forma progressiva. O orçamento da Prefeitura é de R$ 380 milhões e nossa maior fonte de renda são os recursos federais”, ressaltou.

O prefeito também fez uma avaliação sobre o momento atual da segurança em Rio Bonito. Ele afirmou que os índices de criminalidade estão baixos, mas, para as forças de segurança terem noção dos pontos que mais necessitam de patrulhamento é preciso realizar o registro de ocorrência na delegacia da área.

“Toda vez que acontece algum crime eu peço que façam o registro de ocorrência. O índice de criminalidade segue baixo. A gente está se programando para intensificar o monitoramento da cidade e lançar o portal em que o cidadão vai ter acesso às câmeras de segurança da cidade. Queremos trabalhar usando inteligência”, ponderou.

Educação superior

A Prefeitura de Rio Bonito oferece ônibus a estudantes universitários que estudam na Região Metropolitana. Leandro Peixe confirmou que o serviço será mantido com o retorno das atividades presenciais. Contudo, a negociação para haver um campus de uma instituição particular não fluiu e, por ora, o plano está suspenso.

“O ônibus atua no período de aulas. A gente trabalha em cima do período letivo. Os ônibus voltaram no dia 24. Os veteranos tiveram prioridade e, a partir do dia 7, voltarão os calouros. Estamos com seis ônibus que lotam, saem daqui cheios. A empresa que presta serviço para a gente estava sem receber, A dívida não é barata, quase R$ 1 milhão. Não é justo a empresa prestar o serviço e não receber”, acrescentou.

O prefeito de Rio Bonito também fez uma avaliação do cenário político estadual. Ele falou que tem boa relação com o governador Cláudio Castro (PL). “Tenho visto um bom trabalho do Governo do Estado. Minha gestão pegou o final do governo Witzel e, agora, do Cláudio [Castro]. Os poderes têm que se comunicar. Quando começa a ‘guerra’ entre eles, a população só tende a perder. O Cláudio conseguiu ter essa harmonia entre os poderes”, analisou.

Saúde e pandemia

Um dos principais desafios de Peixe quando assumiu a Prefeitura foi coordenar a campanha de vacinação na cidade contra a Covid-19. O chefe do executivo municipal afirmou que a campanha está sendo bem sucedida, com quase a totalidade da população adulta vacinada com a primeira dose. No que diz respeito a um eventual aumento de casos provocado pela variante Ômicron, o prefeito disse que a estrutura de saúde municipal está preparada.

“A saúde sempre foi um desafio não só para mim, mas para todos. É o mundo inteiro que fica nessa incerteza do amanhã. Nós fomos um dos primeiros municípios a conseguir vacinar a população acima de 18 anos. Compramos equipamentos novos para armazenar as vacinas. Tivemos que estruturar todo o município. Nós estamos batendo 43 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, cerca de 96% da população. Nossa internação é muito baixa, especialmente em intubação.