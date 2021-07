Prefeito de Rio Bonito faz pronunciamento após receber alta

Após receber alta do Hospital Darcy Vargas (HRDV), nesta terça-feira (13), o prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe (Republicanos), faz pronunciamento para esclarecer o seu processo de recuperação. O político estava internado desde o último dia 07, quando deu entrada na unidade em decorrência da segunda infecção pelo coronavírus.

O pronunciamento de Leandro foi acompanhado pela equipe do Hospital Darcy Vargas, por meio de uma Live que foi transmitida pelas redes sociais da Prefeitura de Rio Bonito. Leandro iniciou seu pronunciamento destacando que o coronavírus não é uma brincadeira e não é uma gripe. Em seguida o prefeito agradeceu as orações recebidas da população de Rio Bonito, assim como aos médicos e equipe técnica do hospital.

“Recebi uma ligação do governador me oferecendo opções de renomados hospitais do Rio, mas eu apostei na minha cidade, apostei no meu hospital, no hospital que eu acredito, que eu amo. Esse hospital tem uma equipe maravilhosa, que tem amor naquilo que faz e graças a Deus estamos ganhando alta nesse dia de hoje, um dia marcante e tenho certeza que daqui para frente nós teremos mais conhecimento do que precisa ser feito para combater essa doença”, ressaltou o prefeito.

Leandro Peixe explicou que iniciou o isolamento em casa, junto com a esposa, que também testou positivo. Estava sendo monitorado e fazendo tratamento sob orientação dos médicos. Mas, ainda de acordo com o prefeito, na última quarta-feira (7), ele começou a sentir dificuldade para dormir, o que afetou seu estado psicológico. Em função disso, Leandro solicitou ao médico sua internação para que ele pudesse se sentir mais tranquilo. “Com essa atitude, graças a Deus, comecei a ter uma melhora”, destacou.

O prefeito também esclareceu que, apesar de estar com baixa suturação ao dar entrada no hospital, não precisou ser entubado, recebendo apenas auxilio de oxigênio suplementar. “O oxigênio melhorou a saturação, que, juntamente com a trabalho da equipe técnica do hospital, fez meu quadro melhorar muito, principalmente a partir da sexta-feira (9), o que permitiu que hoje, eu pudesse estar recebendo alta, que foi mais uma vitória para a minha vida”, ressaltou.

A equipe médica que cuidou do prefeito declarou que acompanhou o paciente desde os sintomas iniciais e que, devido ao quadro de insônia e insuficiência de saturação relatada pelo prefeito, optou pela internação preventiva para melhorar sua capacidade respiratória. “O trabalho de fisioterapia respiratória foi fundamental para a expressiva melhora observada nas últimas 48 horas, o que possibilitou na alta do paciente no dia de hoje”, esclareceu Marcelo Velho, chefe da equipe médica responsável que cuidou do prefeito.

O médico também esclarece que, apesar da alta hospitalar, o prefeito continuará sendo acompanhado pela equipe devido à possibilidade de complicações que podem surgir após a doença.