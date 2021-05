Prefeito de Rio Bonito faz balanço dos 120 dias de governo

“Cento e vinte dias de muita luta, mas muita satisfação. São muitos desafios, mas uma vontade maior de fazer acontecer na cidade de Rio Bonito”. Foi assim que o prefeito Leandro Peixe iniciou a live realizada ontem onde recebeu todos os secretários do município para falar sobre os projetos e ações realizadas na cidade ao longo de quatro meses de gestão.

O prefeito Leandro Peixe, acompanhado do vice-prefeito José Américo (Meco) teve oportunidade de saudar os presentes e relatar os trabalhos realizados pela Prefeitura Municipal de Rio Bonito. Ele ainda enfatizou que os secretários estão empolgados e com muitos planejamentos para realizar na cidade.

“Tudo está sendo possível com o apoio de cada profissional que escolhemos para estar ao nosso lado pela sua competência e capacidade de realizar o trabalho”, disse.

Bernardo Oliveira, secretário de Esporte e Lazer, falou sobre o comprometimento em fazer crescer o esporte na cidade e dos projetos que pretende trazer. Já a secretária de Administração, Isabela Ouverney, se disse honrada de fazer parte do governo e que está tendo a liberdade de cumprir uma das principais metas que traçaram antes do Leandro Peixe assumir, que é a convocação dos funcionários efetivos do concurso público.

O secretário de Fazenda e Finanças, Marco Aurélio, falou sobre levar a desburocratização no seu modo de gerir a pasta e sobre as batalhas para colocar as contas em dia. O secretário de Meio Ambiente, Murilo Romero, falou sobre as relações de apoio dos órgãos de fiscalização e promoção do meio ambiente.

Uma das principais pastas, a de Saúde, ocupada por Daiana Albino, destacou que desenvolvimento econômico e turismo precisam caminhar juntos com a saúde. E relatou a estruturação da atenção básica com todas as dificuldades financeiras da cidade. O secretário de Educação, Adalmir Cardoso, falou sobre o trabalho da pasta para que as aulas possam retornar com segurança para os profissionais e alunos.