Prefeito de Rio Bonito está com coronavírus

O prefeito de Rio Bonito, José Luiz Mandiocão, confirmou que testou positivo para o coronavírus. Ele afirmou nas redes sociais da prefeitura que se sente bem, assintomático e segue em isolamento social.

A informação foi confirmada na sexta-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito segue todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. “Venho tendo todos os cuidados e seguindo sempre as orientações para evitar a contaminação. Mantendo isolamento e saindo só com extrema necessidade. Mas o trabalho nosso não pode parar. Fui fazer um teste e deu positivo e estou sem sintoma nenhum. Não estou sentido nada graças a Deus. Estou bem e vamos continuar em isolamento social mas o trabalho vou cumprir e lutar. Deus vai me dar muita força para vencer e continuar lutando pelo povo de Rio Bonito. Vamos ser persistente nas nossas obrigações e deveres. Estamos lutando juntos. Vamos evitar a contaminação. O coronavírus é perigoso. Eu usei a máscara e cumpri todos os protocolos mas deu positivo”, contou.

