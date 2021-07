Prefeito de Rio Bonito é internado no Darcy Vargas com Covid-19

O Prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe, deu entrada no Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV), na quarta-feira (07), com Covid-19. De acordo com o boletim médico, ele se encontra com 12 dias do quadro desde o início dos sintomas do novo coronavírus. Esta é a segunda vez que ele contrai a doença.

Peixe se encontra com o estado evoluindo com saturação de oxigênio de 93% e com acometimento de pneumonia viral na Tomografia Computadorizada (TC) de Tórax e espessamento de mucosas com rinossinusite na TC de seios da face. Devido ao quadro infeccioso e astenia importante, A equipe médica optou por internação eletiva para monitorização, fisioterapia respiratória e otimização do tratamento.

No momento o prefeito encontra-se estável hemodinamicamente, saturando em ar ambiente a 97% e aguardando exames complementares e segue em acompanhamento pelo médico e equipe assistente.