Prefeito de Petrópolis anuncia medidas de socorro a cidade

Na tarde desta quinta-feira (24), o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, comentou sobre os balanços das ações e anunciou novas medidas em resposta à tragédia que atingiu a cidade no dia (15). Até o momento, 899 pessoas estão abrigadas nos 14 pontos de apoio montados em escolas da rede municipal de Educação da Prefeitura de Petrópolis.

Buscas continuam

Polícia Civil confirmou na manhã desta quinta-feira (24) 208 vítimas dos desastres das fortes chuvas que afetaram o município no último dia 15/2. Desse total, 124 são mulheres, 84 homens e 40 menores de idade. Até o momento 191 foram identificados, 181 foram liberados para as funerárias e os demais, aguardam o comparecimento dos familiares no Instituto Médico Legal (IML). Durante as buscas, o Corpo de Bombeiros também encontrou despojos, que passam por análise de DNA pelos peritos. Hoje, as buscas continuam nas áreas onde há suspeita de desaparecidos, como Morro da Oficina, Vila Felipe, Sargento Boening e Vila Itália.

Aluguel Social

Em sete dias, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, já recebeu 1.787 cadastros para o Aluguel Social na cidade de Petrópolis. No início desta semana, o governador Cláudio Castro anunciou que haverá um reajuste no valor do benefício. Dos atuais R$ 500, a quantia passará para R$ 1 mil: R$ 800 serão custeados pela administração estadual, e os outros R$ 200, pela prefeitura local.

O aluguel social é um benefício cujo objetivo é permitir que as famílias possam alugar quartos ou casas temporariamente. A prefeitura também cadastrará os desabrigados no programa do Cartão Imperial.

Ação de Limpeza

A prefeitura retirou 180 toneladas de terra do BNH do Alto da Serra nesta quarta-feira (23). A ação de limpeza contou com uma equipe de 100 trabalhadores e o apoio da Prefeitura de Magé e Exército. A frota de caminhões da companhia já retirou mais de 9 mil toneladas de lama e entulho em toda a cidade em resposta às chuvas do dia 15.

As ações desta quarta também foram realizadas em toda a região do Alto da Serra, como Rua Teresa e Pronto Socorro. Outro conjunto habitacional, o IAPI na Rua Chile, também recebeu as equipes. Ao todo, mais de 600 pessoas estiveram envolvidas.

Carros rebocados

O prefeito pontuou que já foram retirados mais de 400 carros dos rios e das ruas, todos carros arrastados pela temporal que atingiu a cidade e que estavam espalhados pela cidade: obstruindo as vias, em cima das calçadas ou dentro dos rios. Desta quantidade, mais de 100 carros foram devolvidos aos seus donos. Foram utilizados 35 reboques e quatro guinchos.

Os veículos rebocados foram levados para o pátio do Morin. Todos os carros foram catalogados, para possibilitar a identificação e a retirada pelo proprietário.

Turismo

O prefeito Rubens Bomtempo falou em relação ao turismo no período do carnaval, que deixou bem claro, que Petrópolis vivem um momento de calamidade pública, e que o maior objetivo agora é atender e cuidar da população.

A recomendação é que procurem áreas que não foram atingidas pela chuva, e além disso, recomendou que as pousadas do Centro Histórico a não ficarem disponibilizando serviços.