Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, está com suspeita de coronavírus

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acabou de divulgar em suas redes sociais que está fazendo uma quarentena em casa por uma suspeita do coronavírus. Ele explicou que está com sintomas de gripe como tosse, nariz entupido e se sente cansado. O resultado do teste deverá ser divulgado na próxima sexta-feira (24). A ausência do prefeito na assinatura dos primeiros contratos do programa Supera Mais, na manhã dessa quinta-feira no Solar do Jambeiro, foi por conta da possibilidade da infecção.

Neves explicou que está seguindo os protocolos de saúde determinados e está trabalhando de casa. “Desde segunda-feira eu apresentei sintomas de gripe e sigo as orientações das autoridades de saúde para me recuperar. Estou aguardando os resultados dos exames. É importante que todos nós mantenhamos a perseverança e a disciplina, o distanciamento social e o uso da máscara em necessidade de ir na rua. As empresas que estão voltando as atividades devem seguir os protocolos de funcionamento do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal”, frisou.

O prefeito também lembrou que mais cidades da Região Metropolitana e no Brasil tem milhares de casos ativos do coronavírus que podem transmitir. “Apesar de Niterói ter pouco mais de 100 pessoas positivas ativas, o vírus continua circulando e é preciso estar em alerta e perseverar com disciplina”, finalizou.

