Prefeito de Niterói recebe primeira dose contra a Covid-19

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), recebeu hoje (22), a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no posto volante do Campo de São Bento, em Icaraí, Zona Sul da cidade. O chefe do executivo municipal aproveitou ainda para fazer uma doação para a Campanha Niterói Solidária, coordenada voluntariamente por Christa Grael, sua esposa.

Pelas redes sociais, Grael postou fotos do momento da imunização e se disse muito emocionado em receber a primeira dose da vacina, que classificou como sendo um momento único. “Gratidão aos profissionais de saúde de Niterói que se dedicam todos os dias em levar uma dose de esperança às pessoas. Vocês estão salvando vidas. Há mais de um ano, vivemos um desafio sem precedentes para a nossa geração”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito, a vacina é a maior arma que temos contra esse inimigo invisível. “Não descansaremos enquanto todos os niteroienses não estiverem protegidos. Niterói seguirá sem medir esforços para vacinar seus cidadãos no menor tempo possível. Ah, e já estou atento à data da segunda dose. É fundamental completar o ciclo de imunização para se proteger do coronavírus. E lembrem-se: vacina salva vidas!”, concluiu.