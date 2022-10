Prefeito de Niterói reage à fala de Capitão Nelson

Ao lado de Bolsonaro, prefeito de São Gonçalo se expressa mal ao demonstrar indignação com a distribuição dos recursos dos royalties do petróleo

Pegou mal. Essa foi a sensação refletida por alguns políticos de Niterói e Maricá, que reagiram à fala do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL). Em ato de campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje (18) de manhã, no Alcântara, o gestor municipal desabafou, do alto de um palanque, ao lado de Bolsonaro, sobre a questão dos royalties do petróleo: referindo-se àqueles dois municípios vizinhos como “um bando de filhos da p…”, o prefeito demonstrou indignação com um suposto beneficiamento para Niterói e Maricá.

“Eles são um bando de filhos da p… que estão brincando com São Gonçalo. Presidente, o Município de Maricá recebia, por mês, R$ 250 milhões em royalties do petróleo e tem 200 mil habitantes. São Gonçalo tem 1,2 milhão de habitantes e nós não recebíamos nada. Ingressei na Justiça e aonde tiver de ir eu irei”, disse Nelson.

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), manifestou-se por meio de suas redes sociais. Ele lamentou o fato de bolsonaristas ofenderem e não terem “qualquer respeito ao povo de Niterói e de Maricá”.

“Não vamos tolerar que o desequilíbrio emocional de alguns afete a boa relação histórica entre a população de cidades-irmãs como Niterói, São Gonçalo e Maricá”, disse Grael, que continuou, destacando valores democráticos da sociedade brasileira: “vamos em frente, na defesa da democracia e na construção de um País mais unido, justo e republicano”, finalizou.

Reeleita para o terceiro mandato como deputada federal, Zeidan – quadro político conhecido em Maricá -, lembrou que “as cidades de Maricá e também de Niterói recebem com muito carinho a população gonçalense”. A parlamentar maricaense lamentou a fala do prefeito, disse que “sonha com um país sem guerra, com amor e paz”. “Como moradora de Maricá, mas deputada de todo o estado, defendo a retomada de obras do Hospital da Mãe, no Colubandê. Aprovei o Clube Tamoio como patrimônio imaterial cultural do estado; defendo que haja ônibus gratuitos e outras políticas públicas. Muito triste o que vimos hoje”, afirmou a deputada.

Presidente da Câmara Municipal de Niterói, o vereador Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal (Progressistas) classificou como “lamentável” a fala do prefeito de São Gonçalo. “A política deve ser feita com ‘P’ maiúsculo. Somos todos irmãos. Niterói e São Gonçalo são coirmãs”, queixou-se.

Palavras inoportunas

Outro representante de Niterói, o vereador Marcos Sabino (PDT) também ficou indignado com o discurso do prefeito gonçalense. Dizendo-se “surpreso”, ele ressaltou que Niterói e São Gonçalo são duas cidades que se complementam, culturalmente. Alegando-se triste com a fala de Capitão Nelson, o edil niteroiense ressaltou que esse tipo de assunto – de briga pelos direitos aos royalties – deve ser debatido de outra forma.

“Tenho certeza de que essa declaração não teria a aprovação de nenhuma das populações das cidades de Niterói, São Gonçalo ou Maricá. A incompetência das gestões gonçalenses não é culpa de Niterói. E não é verdade que São Gonçalo não tenha uma boa arrecadação. O gonçalense é um povo muito pacífico. O bolsonarismo está deixando um legado de divisão na sociedade: esse apartheid gera divisão entre povos. Não faz parte da nossa alma, como brasileiros”, lamentou Sabino.

O vereador maricaense Adailton Pereira Da Costa Filho, o Bubute (PDT), disse que “Maricá não merece isso”. “Um palanque não é local para se falar desse jeito. São palavras ditas na hora errada”, reforçou.