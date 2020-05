Prefeito de Niterói lamenta morte do tio por Covid-19

O coronavírus fez mais uma vítima e dessa vez foi o tio do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, de 83 anos. Nas redes sociais o prefeito lamentou a morte do tio, Luís Geraldo Neves, que é irmão da sua mãe, um dos 14 filhos da família Neves. Em São Gonçalo o prefeito José Luiz Nanci, que está infectado com o coronavírus, continua em isolamento domiciliar desde o dia 26 de abril.

Neves escreveu em suas redes sociais que o tio Luís, conhecido carinhosamente como Bolão, é filho dos avós Laurindo e Mercedes, nasceu e foi criado em Niterói e contraiu a doença na semana passada. ‘Chamávamos de Bolão, uma figura, um homem bom e correto. Deixa saudades na nossa família’.

Já Nanci, contraiu a doença que teve confirmação no dia 4 de maio. De acordo com a Prefeitura ele está respondendo bem ao tratamento que está sendo feito em casa. Já o diretor da Vigilância Sanitária de São Gonçalo, Márcio Barreiros, não teve a mesma sorte e no dia 30 de abril morreu vítima do Covid-19. Ele chegou a ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mas não resistiu à infecção.