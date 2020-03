Prefeito de Niterói explica o início da sanitização em Icaraí

A Prefeitura de Niterói deu início a limpeza mais profunda em Icaraí. Para conter o avanço do coronavírus na cidade, equipes estiveram na Rua Coronel Moreira César, esquina com a Rua Miguel de Frias, usando a mesma tecnologia de sanitização usada em cidades chinesas. Foram desinfectadas as paradas de ônibus e bancos. Durante entrevista A TRIBUNA, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) disse que o início do serviço por Icaraí foi porque o bairro concentra o maior número de idosos e Niterói tem 10 casos confirmados, todos importados.