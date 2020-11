Prefeito de Niterói está com suspeita de Covid-19

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, está com suspeita de ter contraído Covid-19. Por conta disso, o chefe do executivo municipal realizou, na noite desta quinta-feira (19), a live para divulgar o boletim epidemiológico de casa, onde está isolado.

Rodrigo afirmou que na manhã de quarta-feira (18) começou a sentir alguns sintomas da doença.

“Os sintomas começaram com uma gripe muito forte, febre, tosse, coriza e dor de cabeça. Farei o teste amanhã (sexta-feira), que é o terceiro dia de sintomas, conforme o protocolo recomendado, que é realizar o exame entre os terceiro e oitavo dias”, afirmou.

Isolado no quarto, o prefeito já está tomando remédios de forma preventiva, seguindo recomendação médica.

“Estou tomando azitromicina e ivermectina, rinossoro. Remédios que são importantes no cuidado de pacientes da Covid”, disse.

Já em Maricá, a confirmação do diagnóstico já é conhecida. reeleito nas eleições do último dia 15, o prefeito Fabiano Horta (PT) está infectado pelo coronavírus. A informação de que o chefe do governo municipal testou positivo para Covid-19 foi confirmada pela prefeitura na tarde desta quinta-feira (19).

Segundo a assessoria, Horta apresenta bom estado de saúde e está com sintomas leves da doença. O prefeito está cumprindo o isolamento em casa e seguindo o protocolo recomendado pelas autoridades de Saúde. Já a primeira-dama Rosana Horta testou negativo.

Na quarta-feira, quem testou positivo para a doença foi um dos vice-presidentes nacionais do PT e ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá. Ele postou nas redes sociais uma foto dos medicamentos que está tomando: vitaminas, xarope antitussígeno e anti-inflamatório.

Na legenda da foto, Quaquá disse acreditar na ciência e ter fé em Deus e na medicina.