Prefeito de Niterói comemora o bicampeonato olímpico de Martine e Kahena

Na madrugada desta terça-feira (3), as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze entraram para a história e agora fazem parte do seleto grupo de atletas bicampeões olímpicos. A dupla chegou em terceiro lugar na regata da medalha da classe 49erFX, disputada no início da madrugada de hoje (3). As brasileiras conseguiram chegar à frente do barco holandês e conquistaram o ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, repetindo o feito do Rio 2016.

Brasileiras chegaram à frente das holandesas e conquistaram o ouro

Nas redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael, tio de Martine, manifestou sua emoção diante do feito das atletas brasileiras. Em seu post, o prefeito também fez questão de destacar o trabalho realizado pelo irmão, o igualmente bicampeão olímpico, Torben Grael, à frente da delegação brasileira de vela, .

“Madrugada de emoção ao ver Martine e Kahena conquistarem o bicampeonato olímpico! Toda a energia e torcida dos niteroienses chegaram à Enoshima, na Regata da Medalha, e os bons ventos consagraram nossas meninas, mais uma vez, como as melhores do mundo. Foi emocionante! É lindo ver a evolução delas e assistir as duas velejando! Uma sintonia… um verdadeiro ballet! Ao assistir mais essa conquista, um filme passou em minha cabeça. Lembrei da Martine em suas primeiras velejadas, na Baía de Guanabara, que anos depois a tornou campeã olímpica. Estamos extremamente felizes com mais essa vitória das nossas meninas de ouro, que representaram o Brasil e Niterói com muita garra, foco e equilíbrio. Parabéns, Martine e Kahena pela trajetória brilhante que estão construindo! Vocês inspiram muitas meninas que amam o esporte e sonham em disputar uma olimpíada! Torben, parabéns pelo trabalho em Tóquio! Sua experiência e determinação à frente da delegação de vela contribuiu para reviver a alegria de ver a filha levar o ouro para casa. Andrea, parabéns pela filhota!Estamos esperando vocês de braços abertos e com muito orgulho!”, destacou o prefeito.

Com a conquista, Martine e Kahene se tornaram bicampeãs olímpicas

Em suas redes sociais, a prefeitura de Niterói também saudou a conquista da dupla brasileira e prestou uma homenagem especial à niteroiense Martine, sobrinha do prefeito da cidade, lembrando a trajetória da atleta ao longo dos anos.

“Martine começou a navegar aos quatro anos e conheceu Kahena Kunze aos 13 anos. Ela é filha de Torben Grael, que representou o Brasil na vela em seis edições consecutivas dos Jogos Olímpicos entre 1984 e 2004, ganhando o ouro na classe Star em 1996 e 2004. Seu tio Lars Grael também era um velejador internacional, conquistando o bronze na classe Tornado nos Jogos Olímpicos em 1988 e 1996, enquanto seu irmão Marco competiu na classe 49er nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e também nesta edição de 2020 em Tóquio. São NOVE medalhas de Niterói na vela! Parabéns, Martine e Kahena! Orgulho que não cabe no peito! Orgulho de ser Niterói!”, destacou a nota publicada pela prefeitura.