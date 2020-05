Prefeito de Niterói anuncia hoje se a cidade terá lockdown

A Prefeitura de Niterói recebeu uma recomendação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para realizar o lockdown no município e o prefeito, Rodrigo Neves, deve anunciar a sua decisão a qualquer momento ao longo dessa quinta-feira (06). Além da orientação do instituto dados divulgados recentemente sobre a ocupação de 95% dos leitos particulares na cidade também estão sendo analisados. O prefeito está se reunindo com representantes do Legislativo e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para decidir isso.

A Fiocruz informou que considera urgente a adoção de medidas rígidas de distanciamento social e de ações de lockdown no estado do Rio de Janeiro, em particular na Região Metropolitana, visando à redução do ritmo de crescimento de casos e a preparação do sistema de saúde para o atendimento adequado e com qualidade às pessoas acometidas com as formas graves da Covid-19. Os especialistas da instituição projetam que, caso não sejam tomadas medidas mais rígidas de distanciamento social no estado do Rio de Janeiro, haverá um agravamento da situação epidemiológica e de insuficiência de leitos no mês de maio de 2020, que pode se prolongar e levar a um número expressivo de mortes que poderiam ser evitadas.

Em meados dessa semana o MPRJ mandou um ofício para o Governo do Estado com prazo de 72 horas para que nas autoridades públicas decidam se vão ou não adotar o sistema de lockdown. Também foi exigido um estudo para mostrar a suspensão de atividades não essenciais, levar em consideração as desvantagens da medida extrema, projeções de mortes evitadas, listar os tipos de atividades que poderiam ser mantidas funcionando, criar normas para responsabilidade em caso de empresas que não respeitarem a normativa, elaborar detalhadamente como será a fiscalização; além de outras medidas como realizar um plano para transporte sanitário para transporte de pacientes infectados.

ENTENDA O LOCKDOWN

De acordo com o Portal Educa Mais Brasil o lockdown torna as medidas de isolamento social mais severas e restritas. O intuito é que a população saia de casa apenas para questões essenciais. Nesses casos, é comum o uso de forças policiais envolvidas no processo, como uma forma de garantir que as pessoas cumpram os procedimentos estabelecidos. No lockdown, por exemplo, um cidadão pode ser parado pela polícia e ser questionado o motivo pelo qual está fora de sua residência e circulando pela cidade. A medida foi adotada em Wuhan, epicentro do coronavírus na China, além de ter sido decretado em áreas dos Estados Unidos, Itália e Espanha.